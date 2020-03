Publiczna służba zdrowia przejmuje prywatne szpitale w Wielkiej Brytanii

Kolejne 56 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 233 - podało w sobotę ministerstwo zdrowia. Brytyjska publiczna służba zdrowia poinformowała, że zawarła umowę z prywatnymi szpitalami w kraju, dzięki której od przyszłego tygodnia będzie miała do dyspozycji więcej respiratorów oraz tysiące dodatkowych łóżek i dodatkowy personel medyczny.

Spośród 56 osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby, 53 zgony miały miejsce w Anglii, dwa w Walii, zaś jeden w Szkocji. Jeśli chodzi o łączny dotychczasowy bilans epidemii w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej, bo 220 osób zmarło w Anglii, siedem w Szkocji, pięć w Walii, zaś w Irlandii Północnej - jedna. Ministerstwo zdrowia podało również, że liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się do 5018, co również oznacza rekordowy wzrost w ciągu doby, gdyż piątkowy bilans wynosił 3983. Dotychczas testom na obecność koronawirusa poddano niemal 73 tysiące osób.