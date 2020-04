Koronawirus zaatakował, gdy nabierała tempa Zimna Wojna 2. Pandemia wzmocniła rywalizację potęg

Zaobserwowano również, że wirus powoduje arytmię serca oraz zapalenie mięśnia sercowego, co może doprowadzić do zawału serca. "Washington Post" pisze też, że lekarze zastanawiają się nad utratą węchu i smaku przez zainfekowanych. Te nietypowe objawy występują najczęściej, zanim pojawią się symptomy COVID-19 i mogą być dobrym sygnałem alarmowym.

"New Scientist" opisuje przypuszczenia badaczy, że po przechorowaniu COVID-19 pacjenci mogą cierpieć na zespół przewlekłego przemęczenia, który powoduje między innymi bóle mięśni i stałe przemęczenie. Takie objawy miało kilkudziesięciu mieszkańców kanadyjskiego Toronto, gdzie w latach 2002-2003 pojawił się wirus SARS-1. Obecny, określany często jako SARS-2, może powodować podobne skutki – pisze "New Scientist".

Każdy stan wprowadza własne zasady

Podejrzenia pod adresem wuhańskiego laboratorium

Co po pandemii?

Nawiązując do politycznych skutków epidemii COVID-19 w samych Chinach, "New York Times" pisze o fali ksenofobii i nacjonalizmu chińskiego. To wynik poczucia dumy z pokonania choroby i niechęci do cudzoziemców, którzy - w ocenie Chińczyków - albo przywlekają chorobę z powrotem, albo nie radzą sobie z jej skutkami u siebie. Nowojorski dziennik pisze, że w północnych Chinach w jednej z restauracji wywieszono wielki plakat, na którym wyrażono radość z powodu amerykańskich kłopotów z pandemią. W niektórych sklepach czy siłowniach Pekinu i Szanghaju nie obsługiwano cudzoziemców. Ofiarą ksenofobii i rasizmu padali także czarnoskórzy obywatele państw afrykańskich, których wyrzucano z hoteli na wieść, że gdzieś w Chinach kilku Nigeryjczyków było zakażonych.

Przepustka za przeciwciała?

Telewizja CBS informuje o planach wprowadzenia we Włoszech szeroko zakrojonych testów na obecność w organizmach przeciwciał, co miałoby świadczyć o nabyciu odporności na koronawirusa po stosunkowo łagodnym przebiegu choroby. Ma to stanowić, zdaniem polityków włoskich, pierwszy krok na drodze do przywracania normalności społecznej i gospodarczej kraju. Osoby, u których stwierdzono przeciwciała, dostawałyby "przepustki" do pracy i do poruszania się w przestrzeni publicznej. Ale jak podaje CBS, włoscy lekarze nie są przekonani, na ile stwierdzenie obecności przeciwciał daje rzeczywistą gwarancję odporności na nową chorobę.