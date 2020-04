Tajemnice wyspy Riems i szanse na szczepionkę. O tym piszą zagraniczne media

Wyspa Riems na Bałtyku, w pobliżu miasta Greifswald. Tu mieści się Niemiecki Federalny Instytut Badania Chorób Zwierzęcych, założony w 1910 roku. To tutaj prowadzone są doświadczenia nad najniebezpieczniejszymi wirusami, takimi jak ebola. To tutaj także obowiązuje najwyższy w takich laboratoriach poziom bezpieczeństwa 4.

O istnieniu ośrodka na wyspie Reims przypomina podcast niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung", która rozmawia z profesorem Thomasem Mettenleiterem o pandemii COVID-19. Ekspert jest pytany o podejrzenia, że koronawirus powodujący chorobę COVID-19 został wytworzony w laboratorium w Wuhan.ie. I odpowiada, że jego zdaniem, naturalne jest, że skoro specjalne laboratorium wirusów znajduje się w tym chińskim mieście, z którego rozprzestrzenił się na cały świat, to pojawią się pytania o pochodzenie wirusa. Dlatego on osobiście opowiada się za powołaniem komisji, złożonej z ekspertów, którzy mogliby na miejscu zbadać dogłębnie, co wydarzyło się w chińskim ośrodku badawczym.