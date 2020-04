Co z brexitem? W obliczu pandemii zszedł na drugi plan

Indianie szczególnie zagrożeni

Telewizja CBS publikuje na swojej stronie internetowej poruszający tekst pisarza Simona Moya-Smitha, wywodzącego się z amerykańskich plemion indiańskich. Zwraca on uwagę, że koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla społeczności rdzennych mieszkańców kontynentu, ponieważ na terytoriach przez nich administrowanych system ochrony zdrowia jest na bardzo niskim poziomie, często jest problem nawet z dostępem do wody pitnej i elektryczności.

Trudne wybory amerykańskich lekarzy

Tygodnik TIME pisze o trudnych decyzjach lekarzy amerykańskich, którzy - jak to odnotowywano także w innych krajach zmagających się z pandemią - często muszą wybierać, które osoby spośród ciężko chorych mają pierwszeństwo w dostępie do terapii na COVID-19. Niektóre szpitale przygotowują specjalne zalecenia etyczne dla pracowników służby zdrowia, aby ułatwić im decydowanie, kogo w jakiej sytuacji ratować. TIME opisuje historię 43-latki, chorej na raka piersi i raka mózgu, która niepokoi się, że gdyby zachorowała i trafiła do szpitala, to lekarze odmówiliby skierowania jej na oddział intensywnej terapii, nie widząc szans na wyleczenie.