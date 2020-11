Spadek zakażeń w Czechach, w Rosji znaczny wzrost. Węgry z najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych

Rosja z najwyższym wskaźnikiem zakażeń

Zaostrzenie restrykcji na Węgrzech

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech odnotowano największy dobowy przyrost przypadków śmiertelnych z powodu COVID-19. Zmarło w sumie 69 osób, co podniosło do 1819 liczbę zgonów - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie dotyczącej epidemii.

We Włoszech mogą wrócić "czerwone strefy"

Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę, że ostatniej doby na COVID-19 zmarło 297 osób. To najwyższa liczba od kilku miesięcy. Potwierdzono też 31 758 nowych zakażeń koronawirusem. Dzienna liczba wykonanych testów to ponad 215 tysięcy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Lombardii, gdzie ostatniej doby potwierdzono około 9 tysięcy zakażeń.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła do prawie 18 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1843 najciężej chorych. Obecnie na Półwyspie Apenińskim zakażonych jest co najmniej 351 tysięcy osób.

Izolacja społeczna w Portugalii

Sytuacja w Hiszpanii i Francji

Dzień wcześniej francuskie władze informowały o ponad 49 tysiącach nowych infekcji i 256 kolejnych zgonach. W ostatnią niedzielę odnotowano rekordową liczbę zakażeń - ponad 52 tysiące. Oficjalny bilans pandemii we Francji to obecnie 1,36 miliona wykrytych infekcji i prawie 36,8 tysiąca zgonów osób zakażonych koronawirusem.

Ponad 400 zgonów w Brazylii

Bułgaria obawia się o gospodarkę

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 2891 nowych zakażeń koronawirusem i 29 zgonów z powodu COVID-19. Od piątku do soboty wykonano łącznie 12 634 testów na obecność koronawirusa. Oznacza to, że blisko 23 procent spośród nich dało wynik dodatni.

Bułgarskie władze nadal stoją jednak na stanowisku, że wprowadzanie dalszych restrykcji byłoby bezcelowe i nie należy ich wprowadzać, by nie pogrążyć gospodarki. Dominuje też przeświadczenie, że ogłaszanie blokady poszczególnych miast, jak to miało miejsce na wiosnę, nie będzie konieczne. Na razie, do 12 listopada, zamknięto kluby nocne i dyskoteki, wprowadzono też godzinę policyjną dla lokali gastronomicznych. Ponadto, zarządzono przejście na nauczanie zdalne studentów i uczniów od 8. do 12. klasy. Minister zdrowia Kostadin Angełow liczy, że obecne restrykcje przyniosą pozytywne wyniki najdalej za dwa tygodnie i w połowie listopada część z nich będzie można już znieść.