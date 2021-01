Uniwersytet Hopkinsa: ponad 100 milionów zakażeń od początku pandemii

Według Uniwersytetu Hopkinsa od początku pandemii, która w grudniu 2019 roku rozpoczęła się w chińskim Wuhan, koronawirusem zakaziło się do wtorku 100 164 399 osób. Podobne dane podaje agencja AFP na podstawie własnych obliczeń, według której do tej pory zakaziło się 100 010 798 osób.

Krajem najbardziej dotkniętym pandemią są Stany Zjednoczone, gdzie wirusem Sars-CoV-2 do tej pory zakaziło się 25 415 114 ludzi. W Indiach stwierdzono do tej pory 10 676 838 infekcji, a w Brazylii - 8 933 356. W państwach europejskich (poza Rosją) najwięcej zakażeń jest w Wielkiej Brytanii - 3,7 miliona. Kraj ten we wtorek także jako pierwszy w Europie zanotował ponad 100 tysięcy zgonów. Niemal jedna czwarta z tej liczby zmarła w ciągu ostatnich trzech tygodni. W Afryce najwięcej zakażeń stwierdzono dotychczas w RPA - 1 423 578.