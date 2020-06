Ponad pół miliona zmarłych na COVID-19

Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa do niedzieli na całym świecie stwierdzono 500 107 przypadków śmiertelnych u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, u których następnie potwierdzono COVID-19. Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem są Stany Zjednoczone, gdzie dotąd zmarło 125 747 osób. Następnie najwyższa liczba ofiar śmiertelnych została zanotowana w Brazylii - 57 070, Wielkiej Brytanii - 43 634 i we Włoszech - 34 738. W krajach azjatyckich jak dotąd najwięcej osób zmarło w Indiach - 16 095.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalny rekord potwierdzonych infekcji - ponad 189 tysięcy w ciągu 24 godzin. Poprzedni rekord wynosił 183 tysiące przypadków, co według agencji Associated Press pokazuje, że liczba przypadków nadal rośnie na całym świecie. Eksperci uważają, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa, który pojawił się w Chinach pod koniec ubiegłego roku, jest znacznie wyższa niż wskazują na to oficjalne dane, choćby dlatego, że wiele osób umiera bez poddania się testom.