Polki mieszkające w Austrii i we Włoszech o nowych obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19

Kolejne kraje zaostrzają obostrzenia związane z koronawirusem - to między innymi Austria oraz Włochy. Diana Nowek, która doktoryzuje się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, mówiła o lockdownie, który w Austrii zacznie obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do tej pory ograniczenia obowiązywały jedynie osoby niezaszczepione.

Lockdown dla wszystkich w Austrii

Nowek stwierdziła, że większość Austriaków jest za obostrzeniami, chociaż pojawiają się też demonstracje przeciwko restrykcjom. Poinformowała również, że w Austrii darmowe i szeroko dostępne są testy na koronawirusa - co tydzień testowane są pracownicy, uczniowie w szkołach i na uczelniach. - Dlatego dane statystyczne w Austrii są bardzo dokładne - dodała. - Austriacy przestali się w pewnym momencie szczepić, bo stwierdzili "ok, mamy darmowe testy, możemy się z nimi obejść" - stwierdziła. W Austrii zaszczepionych jest 66 proc. obywateli.

Zaostrzenie obostrzeń we Włoszech

Wyjaśniła, że w tej chwili każda osoba, która chce przyjechać do Włoch albo mieszka we Włoszech i chciałaby wybrać się do kina, teatru lub restauracji musi mieć paszport covidowy. Obecnie mogą go mieć osoby zaszczepione oraz te, które wykonały test. - Plan jest taki, żeby znieść paszport covidowy dla osób, które są tylko przetestowane - dodała Pruszak.