Pełne plaże mimo wzrostu liczby zakażeń

Pomimo rekomendacji autonomicznego rządu Katalonii, skierowanej w piątek do czterech milionów mieszkańców Barcelony i okolic, aby przez 15 dni ograniczyli do minimum wychodzenie z domu, w sobotę katalońskie plaże były pełne ludzi. W regionie odnotowano ostatnio wzrost zakażeń SARS-CoV-2.

Niewielu słucha zaleceń rządu

Miejscowe władze zarekomendowały wychodzenie z domu tylko do pracy, do lekarza, w celu zaopiekowania się osobami starszymi lub dziećmi, na zakupy, do banku lub sądu, na egzaminy itp. Rząd zwrócił się do obywateli, aby nie wyjeżdżali na plaże. Ta częściowa kwarantanna jest dobrowolna i dlatego rząd apelował o obywatelską odpowiedzialność. Tylko zakaz spotykania się grup powyżej 10 osób na ulicach i w miejscach publicznych został zatwierdzony w piątek przez sąd.