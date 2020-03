Pierwszy zmarły po zakażeniu koronawirusem w Izraelu to ocalały z Holokaustu 

Mężczyzna, który cierpiał też na inne choroby, trafił do szpitala przed tygodniem w poważnym stanie. Mimo intensywnego leczenia, jego stan gwałtownie się pogorszył.

Even zmarł w piątek, będąc pierwszą ofiarą zakażenia koronawirusem w Izraelu.

"Był kochanym człowiekiem, który do końca korzystał z życia i poświęcał się rodzinie. Przykro nam, że nie mogliśmy być u jego boku w ostatnich dniach życia" - napisała w oświadczeniu rodzina zmarłego.

Po wojnie wyemigrował

Even - jak podał "Times of Israel" - urodził się na Węgrzech, ale w 1949 roku wyemigrował do Izraela. Miał czworo dzieci, osiemnaścioro wnucząt i jednego prawnuka.