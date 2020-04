W wywiadzie udzielonym drogą elektroniczną papież ocenił, że kryzys związany z pandemią jest okazją do zmniejszenia produkcji i konsumpcji oraz do nauczenia się, jak rozumieć i kontemplować przyrodę.

"Jest takie powiedzenie w języku hiszpańskim: "Bóg zawsze wybacza, my wybaczamy czasem, ale natura nigdy". Nie reagowaliśmy na poszczególne katastrofy. Kto teraz mówi o pożarach w Australii albo pamięta, że 18 miesięcy temu można było przepłynąć łodzią przez Biegun Północny, ponieważ lodowce stopniały? Kto teraz mówi o powodziach? Nie wiem, czy są to formy zemsty natury, ale z pewnością są to reakcje natury" - stwierdził papież pytany o pandemię Covid-19.

Zdaniem Franciszka w fazie po pandemii koronawirusa należy, ratując światową gospodarkę, uniknąć "mentalności odrzucania" innych. "Niektóre rządy podjęły wzorcowe kroki, z wyraźnie określonymi priorytetami, by bronić ludności. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że całe nasze myślenie, chcemy tego czy nie, jest skupione wokół gospodarki. To tak, jakby rzec, że w świecie finansów wyrzeczenia są normalne" - oświadczył papież.

"Troszczcie się o siebie na przyszłość, która nadejdzie"

"Ten kryzys dotyka nas wszystkich: bogatych i biednych. To wezwanie o czujność wobec hipokryzji. Niepokoi mnie hipokryzja niektórych osobistości politycznych, które mówią, że chcą rozwiązać kryzys, mówią o głodzie na świecie, a kiedy mówią, produkują broń. To moment, by nawrócić się od tej hipokryzji do dzieła" - zaznaczył.