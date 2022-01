Koronawirus na świecie. "Ostrożny optymizm" w Wielkiej Brytanii. Wzrost liczby zgonów we Włoszech i Portugalii

We Włoszech i Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższe liczby zgonów na COVID-19 podczas czwartej fali pandemii. Mimo to władze w Londynie uważają, że sytuacja epidemiczna w tym kraju się poprawia. Z kolei w Portugalii stwierdzono najwyższą od początku pandemii liczbę dobowych infekcji koronawirusem. Tymczasem resort zdrowia Hiszpanii ocenia, że obecna fala pandemii w tym kraju słabnie.

434 osoby zmarły we wtorek we Włoszech na COVID-19 - to najwyższa liczba zgonów podczas czwartej fali pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o wykryciu 228 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.