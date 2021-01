Nowa odmiana wirusa w kolejnym kraju. 55 tysięcy zakażeń w Wielkiej Brytanii, Norwegia zaostrza restrykcje

We Francji odnotowano ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem, w Wielkiej Brytanii - 55 tysięcy. Greckie władze potwierdziły pojawienie się przypadków pochodzącego z Wysp Brytyjskich bardziej zakaźnego wariantu koronawirusa. Norweski rząd ogłosił zaostrzenie restrykcji. Włosi na jeden dzień odzyskują więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu. Jak poszczególne kraje walczą z COVID-19?

Chociaż w Grecji w ostatnich dniach malała liczba nowych infekcji - w sobotę potwierdzono 262 zakażenia koronawirusem, co było najniższą dzienną liczbą od września - w całym kraju na tydzień przywrócone zostały restrykcje, które władze zniosły tuż przed świętami. Ponownie zamknięte zostały między innymi salony fryzjerskie i sklepy, w których nie są sprzedawane towary pierwszej potrzeby.

Jak informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela greckiego ministerstwa zdrowia, w niedzielę w tym kraju u czterech osób niedawno przybyłych z Wielkiej Brytanii stwierdzono obecność nowego szczepu koronawirusa. To pierwsze potwierdzone przypadki brytyjskiej mutacji w Grecji. Zakażone nową, bardziej zaraźliwą odmianą COVID-19 osoby przebywają na kwarantannie.

Niemal 55 tysięcy zakażeń w Wielkiej Brytanii

Liczba nowych zakażeń jest mniejsza o 2735 niż w najwyższym bilansie stwierdzonym w sobotę, ale to wciąż trzecia najwyższa dobowa statystyka od początku epidemii i szósty kolejny dzień, gdy przekraczany jest poziom 50 tysięcy.

W efekcie liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii wzrosła do 2 654 779 zakażeń, przez co wyprzedziła Francję i obecnie pod tym względem jest na piątym miejscu na świecie. Więcej przypadków zakażeń wykryto tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

Najwyższą jak dotąd liczbę 4962 nowych przypadków koronawirusa wykryto w ciągu ostatniej doby w Irlandii, wskutek czego ich łączny bilans przekroczył 100 tysięcy - podało w niedzielę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano też siedem kolejnych zgonów. To trzeci dobowy najwyższy bilans zakażeń w ciągu ostatnich trzech dni w Irlandii.

Prawie 10 tysięcy nowych przypadków w Niemczech

W Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono 9847 przypadków zakażenia koronawirusem i 302 zgony. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 775 513, a zmarłych do 34 574 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności. Otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Tylko ponad pół tysiąca szczepień we Francji

Z kolei we Francji w ciągu ostatniej doby potwierdzono 12 489 nowych infekcji koronawirusem oraz 116 zgonów u osób, u których zdiagnozowano COVID-19 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Paryżu. Celem francuskiego rządu i warunkiem rozluźnienia restrykcji jest trwałe zejście poniżej poziomu pięciu tysięcy zakażeń dziennie.

Francuskie władze są krytykowane za wolne tempo szczepień. Według danych cytowanych przez AFP od 27 grudnia do 1 stycznia szczepionkę przeciwko COVID-19 otrzymało jedynie 516 osób w całym kraju. Swoje duże niezadowolenie z tego powodu wyraził prezydent Emmanuel Macron, zaś w niedzielę przedstawiciele ministerstwa zdrowia obiecali przyspieszenie tempa szczepień.

Znacznie lepiej, jeśli chodzi o liczbę szczepień, wygląda sytuacja we Włoszech. W ciągu tygodnia szczepionkę przyjęły ponad 84 tysiące osób. Minionej doby potwierdzono 14 245 nowych zakażeń koronawirusem, 347 osób zmarło - poinformowało w niedzielę włoskie ministerstwo zdrowia. Bilans zgonów we Włoszech od początku pandemii przekroczył 75 tysięcy.

Złagodzenie restrykcji lockdownu we Włoszech tylko na jeden dzień

W poniedziałek, na jeden dzień Włosi odzyskują trochę więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu. Od godziny 5 do 22 mogą wychodzić z domu na spacer i zakupy bez konieczności podania powodu w przypadku policyjnej kontroli.

Począwszy od Wigilii lockdown obowiązywał dotąd przez osiem dni. Powróci we wtorek i środę, czyli w związku z uroczystością Trzech Króli i w jej przeddzień. Rząd pracuje nad nowymi przepisami w sprawie restrykcji, które będą obowiązywać od 7 stycznia, czyli po zakończeniu świąteczno-noworocznego częściowego lockdownu.

W poniedziałek przestaje obowiązywać czerwona strefa surowych restrykcji, a wchodzą w życie łagodniejsze obostrzenia strefy pomarańczowej. Dzięki temu można, oprócz godziny policyjnej od 22 do 5, wyjść z domu bez potrzeby posiadania przy sobie specjalnego zaświadczenia z podanym powodem przemieszczania się. Dozwolone jest poruszanie się po swojej gminie.

Przez jeden dzień mogą być otwarte wszystkie sklepy, nie tylko te z artykułami pierwszej potrzeby. Bary i restauracje nadal mogą sprzedawać żywność i napoje tylko na wynos lub z dostawą do domu.

Utrzymany został przepis zezwalający jedynie dwóm osobom dorosłym złożyć wizytę u kogoś w prywatnym domu. Mogą im towarzyszyć dzieci w wieku do 14 lat. Nadal zabronione są podróże między regionami bez ważnej przyczyny.

Za naruszenie przepisów o walce z pandemią grożą kary od 400 do 1000 euro. Są one wyższe, gdy osoba łamiąca te reguły robi to poruszając się samochodem.