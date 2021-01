Norwegia zamyka część przejść granicznych. Słowacja zaostrza restrykcje

Prawie 3 miliony ludzi otrzymały w USA do piątku pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 - wynika z danych Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Liczba ta daleka jest od deklarowanego celu prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiadał 20 milionów osób zaszczepionych do końca roku.

Norwegia zamyka mniejsze przejścia graniczne

Ponad 600 zgonów w Wielkiej Brytanii

Prawie 13 tysięcy zakażeń w Niemczech, możliwe przedłużenie lockdownu

W Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono 12 690 przypadków infekcji koronawirusem i 336 zgonów. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 755 351, a zmarłych do 33 960.

Ponad 22 tysiące zakażeń we Włoszech

Słowacja z nowymi obostrzeniami

W piątek szef służb sanitarnych Jan Mikas sprecyzował, czego dotyczą ograniczenia i jakie są od nich wyjątki. Restrykcje są dalej idące niż te obowiązujące w czasie świąt i mają na celu zatrzymanie ludzi w domu i wychodzenie tylko w pilnym i koniecznym celu. Wprowadzono zakaz spotykania się osób z innych gospodarstw domowych. Jeżeli ktoś pojechał w świąteczne odwiedziny do rodziny w innej części kraju, może wrócić do domu, ale nie może drugi raz znów tam pojechać. Wyjątkiem jest niezbędna pomoc członkom własnej rodziny.

Wyjście z domów w godzinach od 5 rano do 1 w nocy następnego dnia możliwe jest tylko w drodze do pracy, co wymaga stosownych zaświadczeń, a także do lekarza, na test na obecność koronawirusa oraz po zakup niezbędnych produktów. Otwarte są jedynie sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe i zakłady optyczne. Można uprawiać sport lub chodzić na spacery, ale tylko w obrębie własnego powiatu. W rozporządzeniu rządu przewidziano wyjątek dla właścicieli psów i kotów, ale ze swoimi pupilami mogą wyjść jedynie na odległość kilometra od domu.