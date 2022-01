Koronawirus na świecie. Najmniej zakażeń w Wielkiej Brytanii od miesiąca

Hiszpania może pochwalić się wysokim wskaźnikiem zaszczepienia

Szef centrolewicowego rządu ujawnił też, że do sobotniego popołudnia hiszpańskie służby medyczne skierowały w sumie 5 mln dawek szczepionki do państw rozwijających się. Trafiły one głównie do krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.