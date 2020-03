Minister finansów Francji nie wyklucza nacjonalizacji firm i zachęca do "gospodarczego patriotyzmu"

Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów Francji podał we wtorek, że rząd opracował listę firm, które mogą potrzebować pomocy od państwa. Porównał obecną sytuację gospodarczą do tej z czasów Wielkiego Kryzysu. - Nacjonalizacja jest oczywiście ostatecznością, ale nie możemy tego wykluczyć - powiedział Le Maire.

Na antenie radia France Info minister przekazał, że nie może podać nazw firm z listy, ale - jak to ujął - firmy te wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie rządu w związku z sytuacją gospodarczą w następstwie pandemii koronawirusa.

Zachęta do "patriotyzmu gospodarczego"

Minister wezwał dużych dystrybutorów żywności do "podjęcia nowego wysiłku: zaopatrywania się w produkty francuskie", podkreślając, że podczas kryzysu francuska gospodarka będzie potrzebowała - jak to ujął - "patriotyzmu gospodarczego".

- Wiem, że (te marki - przyp. redakcji) to zrobią, ponieważ solidaryzują się w tym kryzysie (...) w taki sposób, aby nasi rolnicy nie zostali ukarani tą decyzją - powiedział Le Maire, odnosząc się do poniedziałkowej decyzji premiera Edouarda Philippe'a dotyczącej zamknięcia targowisk we Francji. Dodał, że chodzi w szczególności o takie produkty, jak owoce i warzywa, mięso i ryby.