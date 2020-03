Rosyjscy lekarze apelują o pomoc. "Jeśli nas zabraknie, kto uratuje naszych mieszkańców?"

Władze Rosji, gdzie dotąd odnotowano 495 przypadków zakażenia koronawirusem, twierdzą, że sytuacja w ich kraju, w porównaniu z innymi państwami, nie jest trudna. Inaczej to wygląda z perspektywy lekarzy, którzy alarmują, że brakuje środków ochronnych. We wtorkowych publikacjach media w Moskwie przytoczyły kilka takich historii.

"W Moskwie personelowi medycznemu głównego korpusu 9. Centrum Medyczno-Diagnostycznego Ministerstwa Obrony, w tym lekarzom, zlecono samodzielne szycie maseczek. Lekarze otrzymali polecenie, by do 23 marca, w każdym oddziale, zostało uszytych po 50 sztuk. Do końca tygodnia również ma być uszytych po 50 maseczek" - podał we wtorkowej publikacji portal RBK, powołując się na rozmówców w służbach medycznych. "Niezbędnego czasu ani materiałów personelowi medycznemu centrum nie zapewniono" - podkreślił RBK.