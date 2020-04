Nowe badania: nawet 10 milionów zakażonych na całym świecie. Przegląd prasy Jacka Stawiskiego

Media na całym świecie przyglądają się walce z pandemią COVID-19. "Der Spiegel" przywołuje badania, które sugerują, że stwierdzonych dotąd 1,3 miliona zakażonych na całym świecie to zaledwie 6 procent wszystkich zainfekowanych. Dziennik "Le Figaro" przytacza obawy lekarzy, że koncentracja na walce z COVID-19 może doprowadzić do wyraźnego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia Francuzów. Przegląd mediów przygotował redaktor naczelny TVN24 BiS Jacek Stawiski.

Naukowcy z Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech szacują, że na świecie jest znacznie więcej ludzi zakażonych koronawirusem, niż wykazują obecne statystyki. Tygodnik "Der Spiegel" w swoim wydaniu internetowym powołuje się na badania, które wskazują, że stwierdzonych 1,3 miliona zakażonych to 6 procent wszystkich zakażonych. W ten sposób łatwo obliczyć, że zakażonych może być nawet 10 milionów ludzi.

Politycy muszą bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich danych

Uniwersytet w Getyndze oblicza, że we Włoszech wykryto dopiero 3,5 procenta zakażonych, w Wielkiej Brytanii 1,2 procenta, w Stanach Zjednoczonych 1,6 procenta. W Niemczech zdaniem uczonych wykryto najwięcej - ponad 15 procent zakażonych. Gdyby przyjąć dane naukowców z Getyngi odnośnie zakażeń niemieckich, to oznacza, że na koniec marca, zamiast stwierdzonych ponad 61 tysięcy zakażeń, powinno być 460 tysięcy zakażonych. Wniosek z badań z Getyngi, zdaniem "Spiegel" online, jest jeden: politycy muszą bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich danych, podejmując decyzję dotyczące ludności i gospodarki.