Wzrost sprzedaży broni w USA, zdalna przysięga Hipokratesa, zamknięte izraelskie miasto. Media o pandemii

Finowie to naród, który nie martwi się brakiem masek medycznych - pisze "New York Times". Okazuje się bowiem, że w tym kraju od lat 50. ubiegłego wieku, od czasów zimnej wojny, gromadzone są niezbędne zapasy na najgorsze czasy. Maski mogą być stare, ale okazują się dzisiaj wystarczające. Dodatkowo Finlandia zgromadziła duże ilości oleju jadalnego, zbóż, a nawet metali do wyrobu broni i amunicji. Ta zimnowojenna zapobiegliwość, co ciekawe, jest kontynuowana także teraz, 30 lat po upadku systemu sowieckiego.