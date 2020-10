Koronawirus w Gwardii Szwajcarskiej. Drugi dzień z rzędu z najwyższą liczbą zgonów w Iranie

Przez trzy doby, do godz. 8 rano w poniedziałek, zarejestrowano w Szwajcarii 4057 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, co zwiększyło do 64 287 łączną liczbę infekcji odnotowanych od początku pandemii - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia.