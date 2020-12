Litwa zamyka się do końca stycznia, Włosi częściowo otwierają, w Holandii najwięcej zakażeń od października

Sytuacja epidemiologiczna w większości europejskich krajów jest zła lub bardzo zła. Litwa nie może sobie poradzić z kolejną falą zakażeń i obostrzenia wprowadzone w listopadzie zostały właśnie przedłużone do 31 stycznia. W Holandii potwierdzono w ciągu jednej doby tyle zakażeń, ile ostatni raz notowano dwa miesiące temu. Hiszpanie i Włosi znoszą tymczasem część ograniczeń, by pobudzić gospodarki.

Kwarantannę na Litwie wprowadzono 7 listopada i miała początkowo obowiązywać do 17 grudnia. Następnie została wydłużona do 31 grudnia. Teraz została wydłużona o kolejny miesiąc.

Do 31 stycznia na Litwie mają być czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i sklepy z artykułami medycznymi. Do 3 stycznia ograniczona będzie możliwość wychodzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można będzie wyjechać tylko do pracy, na pogrzeb i w celach medycznych.