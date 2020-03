Książę William zażartował z koronawirusa

Książę William wraz z księżną Kate przebywają z trzydniową wizytą w Irlandii. W trakcie jednego ze spotkań wnuk Elżbiety II zażartował, mówiąc, że "książę i księżna Cambridge roznoszą koronawirusa". - Wybaczcie, staramy się to kontrolować, więc powiedzcie nam, kiedy mamy przestać - dodał William, tłumacząc żart związany z przynależnością do rodziny królewskiej.

Jednym z punktów wizyty książęcej pary było spotkanie z irlandzkimi medykami. Rozmawiając z nimi, książę William poruszył temat epidemii koronawirusa. - Założę się, że wszyscy mówią teraz rzeczy w stylu "mam koronawirusa, umieram", a wy na to odpowiadacie "nie, to tylko kaszel" - zwrócił się do przedstawicieli personelu medycznego brytyjski następca tronu.

Podczas przyjęcia zorganizowanego przez brytyjskiego ambasadora w siedzibie browaru Guinness w Dublinie książę William podszedł nieco z dystansem do tematu epidemii, próbując z niej żartować. - Książę i księżna Cambridge roznoszą koronawirusa - powiedział, dodając jednak po chwili: - Wybaczcie, staramy się to kontrolować, więc powiedzcie nam, kiedy mamy przestać.

87 przypadków w Wielkiej Brytanii, sześć w Irlandii

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan w rozmowie z publiczną stacją RTE powiedział, że nie uważa, by w efekcie nowych zakażeń należało wprowadzać kolejne ograniczenia w podróżowaniu. Uważa też, że nie ma obecnie powodu, by odwoływać paradę z okazji dnia św. Patryka, która co roku przyciąga 17 marca do Dublina tysiące turystów.