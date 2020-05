Kryzys zdrowotny i polityczny w Brazylii. Prezydent straszy zbrojeniem obywateli

Coraz więcej zakażonych pojawia się w Brazylii - łącznie jest ich ponad 360 tysięcy. Ameryka Południowa - według Światowej Organizacji Zdrowia - jest nowym centrum pandemii. W Brazylii, drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych kraju z największą liczbą zakażonych, na walkę z wirusem nałożył się właśnie kryzys polityczny. - Co oni wyprawiają z tym wirusem? Wszyscy gubernatorowie czy burmistrzowie: z Sao Paulo, z Rio albo ten z Manaus, co chowa ludzi w masowych grobach, co za g…o - grzmiał prezydent Jair Bolsonaro podczas posiedzenia gabinetu prezydenta Brazylii.