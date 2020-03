"Zamiast czekać, aż pacjenci przyjdą do nas, poszliśmy za nimi". Testują, testują, testują

W Korei Południowej czwarty dzień z rzędu liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem nie przekroczyła stu. A to dane wyjątkowo wiarygodne - w żadnym innym kraju nie wykonuje się tylu testów, dzięki czemu izolowane są jedynie osoby faktycznie zainfekowane. Na doświadczenia południowokoreańskie z nadzieją patrzą te państwa, które nadal zmagają się z narastającą skalą epidemii.

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In ocenił, że okres szczytowy epidemii w jego kraju minął. W środę służby sanitarne poinformowały, że ciągu 24 godzin zanotowano 93 nowe infekcje. W tym samym czasie zmarły trzy osoby.

Ogólny bilans zakażeń w Korei Południowej wynosi jak dotąd 8413. Zmarły 84 zainfekowane osoby, wyzdrowiało 1540 pacjentów.

Testują, testują, testują

W Korei Południowej epidemia wybuchła 20 lutego w Daegu. Już gdy zdiagnozowano pierwsze 50 przypadków, burmistrz tego miasta mówił o "bezprecedensowym kryzysie" i wzywał wszystkich obywateli do pozostawania w domach oraz noszenia masek, również wewnątrz mieszkań.

Po ogłoszeniu stu pierwszych pozytywnych wyników badań, premier Chung Sye-kyun nazwał sytuację "pilną", a dwa dni później "alarmową". Słowa władz przerodziły się w natychmiastowe działanie.

W tym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła się do całego świata z apelem: testujcie, testujcie, testujcie. Korea Południowa od samego początku przyjęła taki plan - przeprowadzenia jak największej liczby testów w celu wykrycia SARS-CoV-2. - W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie badane są tylko osoby z objawami, zdecydowaliśmy się badać każdego, kto miał bezpośredni kontakt z potwierdzonymi przypadkami. Zamiast czekać, aż pacjenci przyjdą do nas, poszliśmy za nimi i sami szukaliśmy możliwych infekcji, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się na społeczeństwo - tłumaczył stacji CNN południowokoreański minister zdrowia Park Neung-hoo.

Od tego czasu Korea Południowa każdego dnia przeprowadza około 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Utworzono sieć prawie stu laboratoriów, które za darmo wszystkim chętnym wykonują badania. Profesor Gye Cheol Kwon z Fundacji Medycyny Laboratoryjnej twierdzi, że wiarygodność diagnoz sięga 98 procent. Mimo tej skali działań, testów nie brakuje.

W Korei codziennie przeprowadza się około 20 000 testów na obecność koronawirusa PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Wczesne wykrycie plus izolacja

Koreańskie Centrum Kontroli Chorób uważa, że taka strategia jest najskuteczniejsza i pozwala najlepiej ograniczyć skalę śmiertelności. W Korei Południowej umiera mniej niż 0,7 procent zakażonych. Prof. Gye wyjaśnił, że taką strategię opracowano po tym, jak w 2015 roku w Korei Południowej pojawiły się zakażenia wywołane przez wirusa MERS (zespół niewydolności oddechowej Bliskiego Wschodu). Zmarło wtedy 36 osób.

- Uważam, że wczesne wykrycie osoby zakażonej przy użyciu odpowiedniego testu, a następnie jej izolowanie, może zmniejszyć liczbę zgonów i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - przekonuje specjalista. Tym bardziej, że czasami nie udaje się ustalić, jak doszło do zakażenia. Przykładem może być 61-letnia mieszkanka Daegu, która koronawirusem SARS-CoV-2 zaraziła co najmniej 15 osób, w tym 14 podczas nabożeństwa i jedną w szpitalu. Nie wiadomo, jak się zaraziła, ponieważ we wcześniejszym okresie nie podróżowała za granicę i nie miała udokumentowanego kontaktu z żadną osobą, u której uprzednio wykryto infekcję.

Już w pierwszych dniach epidemii ulice opustoszały

Kiedy 21 lutego wykryto pierwszy przypadek w drugim co do wielkości koreańskim mieście Pusan, stacje metra, sklepy i inne miejsca publiczne były już pełne dozowników do dezynfekcji rąk. Przeprowadzano pomiary temperatury wszystkich podróżnych przybywających z obszarów ryzyka.

Dezynfekcja w Seulu PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Do szpitali przyjmowano jedynie najcięższe przypadki zakażeń, żeby niepotrzebnie nie blokować łóżek i nie narażać personelu medycznego. Osoby z łagodniejszymi objawami leczono w warunkach domowych.

Do walki z koronawirusem wykorzystano nowoczesne technologie - dzięki aplikacji mobilnej działała geolokalizacja zakażonych osób, co pozwalało innym zobaczyć, których miejsc unikać i gdzie występują ogniska choroby.

Koreańczycy zastosowali się do wezwań władz i już w pierwszych dniach epidemii ulice opustoszały. Dzięki temu na żadnym etapie nie było konieczne izolowanie miast, nie wprowadzono także ograniczeń w transporcie i komunikacji.

Zamknięto natomiast szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego zostało przesunięte, gdy epidemia jeszcze na dobre się nie rozpoczęła. Zgodnie z najnowszą decyzją uczniowie mogą wrócić do ławek najwcześniej 6 kwietnia, a więc pięć tygodni później niż planowano.

Ważnym zadaniem kontrola osób przyjeżdżających z zagranicy

Największym zadaniem dla władz Korei jest teraz kontrola osób przyjeżdżających z zagranicy. W związku z tym od czwartku wszystkie osoby przybywające do Korei Południowej będą objęte specjalnymi środkami mającymi zapobiec odnowieniu się epidemii. - Ostatnio rośnie liczba przybywających osób, u których testy dają wynik dodatni albo które mają objawy - podkreślił wiceminister zdrowia Kim Gang Lip.

Przybysze będą przechodzili pomiar temperatury ciała i wypełniali deklaracje zdrowotne na lotniskach. Mają podać kontaktowe adresy i numery telefonów oraz zainstalować aplikacje do samodzielnego informowania o stanie zdrowia – przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, cytując Koreańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC).

Dla władz Korei Południowej ważnym zadaniem jest utrzymanie pod kontrolą infekcji przywleczonych z zagranicy PAP/EPA/YONHAP

Według danych KCDC do wtorku potwierdzono w kraju łącznie 55 przypadków infekcji wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy, w tym 27 z Europy i 16 z Chin. W 47 przypadkach zakażeni to Koreańczycy, a w sześciu – Chińczycy.

- Jesteśmy obecnie w punkcie, w którym przywleczone przypadki mogą sprawić problemy. Cały świat boryka się z tą pandemią i nie jest możliwe, żebyśmy my sami nie mieli żadnych pacjentów z wirusem - przyznał lekarz ze szpitala akademickiego w Seulu Bang Dzi Wan, cytowany przez Yonhap.

Źródło: źródło: El Pais, BBC, PAP, tvn24.pl