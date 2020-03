40 procent zainfekowanych zakaża nieświadomie. W Azji tropią ich śledczy epidemiczni

"W sławnym mieście (…), klejnot miast włoskich stanowiącym, wybuchła zaraza morowa, sprowadzona wpływem ciał niebieskich albo też słusznie przez Boga zesłana dla ukarania grzechów naszych. Mór zaczął się na kilka lat przedtem na Wschodzie i spowodował tam wielkie spustoszenia. Powoli, z miejsca na miejsce się przenosząc, zaraza do krajów zachodnich dotarła" - to nie stylizowany na średniowieczny opis pandemii koronawirusa, ale fragment XIV-wiecznego dzieła "Dekameron", w którym Giovanni Boccaccio opisał śmiertelne żniwo zebrane wtedy przez dżumę.

W historii epidemii, z którymi przez wieki zmagał się świat, Włochy zazwyczaj pełniły ważną rolę. We wspomnianym XIV wieku to właśnie na Półwyspie Apenińskim po raz pierwszy zaczęto stosować kwarantannę (wobec marynarzy zawijających do tamtejszych portów). Dziś to największe - obok Stanów Zjednoczonych - ognisko epidemiczne z rekordowymi statystykami dotyczącymi zgonów (27 marca - 9,1 tys., dla porównania: Chiny - jak podają władze - 3,3 tys.) przez co trudno uznać Włochów za przykład do naśladowania.