Japonia rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego

Japonia odnotowała najwyższą liczbę 4520 nowych przypadków 31 grudnia w kolejnej fali infekcji, co skłoniło stolicę i sąsiednie prefektury do wezwania rządu krajowego do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Premier Yoshihide Suga do tej pory opierał się tym wezwaniom, mając na uwadze potencjalne szkody dla gospodarki.