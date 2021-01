Naukowcy prognozują: COVID-19 może stać się chorobą wieku dziecięcego

Amerykańscy naukowcy opracowali model rozwoju pandemii COVID-19, który wskazuje, że może ona dążyć do postaci endemicznej, czyli lokalnej i ustabilizowanej. Prawdopodobnie łagodnie wówczas będą chorować dzieci, co może po części chronić późniejszą dorosłą populację - przewidują badacze na łamach magazynu "Science".

Jak się zmieni epidemia za 10 lat?

Autorzy zaznaczają, że jeśli przebieg choroby u dzieci będzie łagodny, powszechne szczepienia nie będą potrzebne. Jeśli jednak dzieci będą chorowały poważnie, jak to ma miejsce na przykład w przypadku MERS, powinno być prowadzone szczepienie tej grupy.

WHO wzywa do rozpoczęcia szczepień na całym świecie

W piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała wszystkie kraje świata do rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 w ciągu 100 dni. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że na razie kampanie szczepień rozpoczęły się tylko w 46 państwach.