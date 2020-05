"Groźne ostrzeżenie" dla Ameryki Południowej z powodu nadchodzącej zimy

W Ameryce Południowej zima rozpoczyna się w maju. Eksperci z wielką ostrożnością odnoszą się do prognoz opanowania pandemii COVID-19 na tym kontynencie. Z analizy uczonych Uniwersytetu Marcina Lutra wynika, że 78 procent zgonów z powodu pandemii we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech nastąpiło w chłodnej porze roku na obszarach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.

Wzrost zakażeń w stolicy Chile

Dotyczy to 25 dzielnic i osiedli regionu metropolitalnego, gdzie tylko do 7 maja zakażonych zostało 26 000 osób, a przeciętnie wykrywa się 134 przypadki zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Najwięcej w stosunku do liczby ludności wykryto ich w trzech najzamożniejszych dzielnicach Santiago oraz na ubogich przedmieściach, skąd wiele kobiet dojeżdża do pracy w tych dzielnicach.