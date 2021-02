"Kamień milowy w programie szczepień" w Wielkiej Brytanii, Włosi zmieniają decyzję w sprawie stoków

Wielka Brytania notuje najniższy wzrost liczby zakażonych koronawirusem od czterech miesięcy, Włochy wstrzymują otwarcie stoków narciarskich. Bułgaria otwiera z kolei szkoły dla uczniów starszych klas, czyniąc to wbrew zaleceniom głównego inspektora sanitarnego. Jak poszczególne europejskie kraje zmagają się z pandemią COVID-19?

Wielka Brytania. "Kamień milowy"

Premier Wielkiej Brytanii poinformował w niedzielę, że pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało już ponad 15 milionów mieszkańców tego kraju. Oznacza to, że zrealizowany został cel, który na początku stycznia wyznaczył tamtejszy rząd. - Dziś osiągnęliśmy znaczący kamień milowy w narodowym programie szczepień w Wielkiej Brytanii. Ten kraj dokonał niezwykłego wyczynu, podając łącznie 15 milionów szczepionek najbardziej narażonym osobom w kraju - powiedział Johnson w nagraniu wideo zamieszczonym na Twitterze.

Od poniedziałku w Wielkiej Brytanii szczepionki przeciw COVID-19 będą oferowane osobom powyżej 65. roku życia, czyli kolejnej grupie priorytetowej. Rząd już wcześniej zapowiedział, że teraz celem jest zaszczepienie wszystkich pozostałych grup priorytetowych, czyli od piątej do dziewiątej, do końca kwietnia.

W Wielkiej Brytanii stosowane są obecnie dwie szczepionki - opracowane wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech oraz przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca. W przypadku obu Wielka Brytania jako pierwszy kraj dopuściła je do użytku, a następnie jako pierwsza zaczęła ich podawanie. Szczepienia w tym kraju rozpoczęły się 8 grudnia, prawie trzy tygodnie wcześniej niż w Unii Europejskiej.

W niedzielę po południu brytyjski rząd podał, że w ciągu ostatniej doby wykryto 10 972 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 2 października zeszłego roku, i zarejestrowano 258 nowych zgonów z powodu COVID-19 - najmniej od 26 grudnia. Łączny bilans epidemii w tym kraju to 4 038 078 wykrytych infekcji i 117 166 zmarłych.

Włochy. Zakaz uprawiania amatorskiego narciarstwa

Stoki i wyciągi narciarskie we Włoszech pozostaną zamknięte mimo wcześniejszych zapowiedzi dotyczących ich otwarcia od połowy lutego. Minister zdrowia Roberto Speranza podpisał w niedzielę rozporządzenie zabraniające uprawiania amatorskiego narciarstwa do 5 marca.

Tłumy na Via del Corso w Rzymie

Minionej doby we Włoszech na COVID-19 zmarło 221 osób i zanotowano 11 068 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano ponad 205 tysięcy testów. Około 5 procent z nich potwierdziło infekcję.

Do 93 577 wzrosła ogólna liczba zmarłych. Liczba potwierdzonych w ciągu roku przypadków koronawirusa przekroczyła 2,7 miliona. Wyzdrowiało ponad 2,2 miliona osób.

Obecnie są co najmniej 402 tysiące zakażonych.

Koronawirus we Włoszech

Bułgaria. Decyzja władz wbrew zaleceniom sanitarnym

Decyzja szefa rządu jest sprzeczna ze stanowiskiem głównego inspektora sanitarnego Angeła Kunczewa, według którego szczyt obecnej fali nastąpi za trzy tygodnie i potrwa do końca marca, to jest niemal do wyborów parlamentarnych wyznaczonych na 4 kwietnia. Zdaniem Kunczewa wszystko będzie zależeć od wariantu koronawirusa.