Wzrost zakażeń w Niemczech, spadek we Włoszech i Wielkiej Brytanii

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o prawie 11 tysięcy, do łącznej liczby około 930 tysięcy. Zmarło 90 osób. Tendencję zniżkową w liczbie zakażeń odnotowano w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jak poszczególne kraje walczą z koronawirusem?

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore w USA poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1448 ofiar śmiertelnych COVID-19, a obecność koronawirusa potwierdzono u 177 552 kolejnych osób.

"Pozostać na właściwym kursie"

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział, że im bliżej świąt, tym bardziej należy spodziewać się wzrostu zachorowań. - To, w jakim stopniu nasili się po świętach, jest wyłącznie funkcją tego, co zrobimy. Nowojorczycy już udowodnili, jak są twardzi, ale w miarę zbliżania się Święta Dziękczynienia [26 listopada - przyp. red.] i świąt Bożego Narodzenia musimy pozostać na właściwym kursie - apelował. Podkreślił, że jeśli wszyscy będą zakładać maseczki, unikać zgromadzeń i myć ręce, stan Nowy Jork zdoła utrzymać niski wskaźnik infekcji i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Z kolei belgijskie władze zapowiadają, że policja w tym kraju będzie interweniować w święta w przypadku nieprzestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. W kraju obowiązują restrykcje co do liczby osób, z którym można się spotkać.

- W razie potrzeby, na przykład w przypadku hałasu, do drzwi zadzwoni policja - powiedziała minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden, cytowana przez "Le Soir". Ostrzegła w niedzielę we flamandzkiej gazecie "De Zondag", że władze będą domagać się od obywateli przestrzeganie obostrzeń w okresie świat Bożego Narodzenia. Władze Belgii wprowadziły na początku ograniczenia co do liczby osób, z którymi Belgowie mogą spotkać się w swoich domach.

W grudniu policja na całym świecie jeszcze baczniej będzie przyglądać się przestrzeganiu obostrzeń EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Wciąż nie wiadomo jak święta będą wyglądały w Portugalii, gdzie w ciągu ostatniej doby zmarło 73 zakażonych koronawirusem i notowana jest rekordowa liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach - jak podało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. W niedzielę rano rząd Antonia Costy opublikował w dzienniku ustaw przepisy wydłużające stan wyjątkowy do 8 grudnia. Premier socjalistycznego gabinetu wezwał jednocześnie obywateli do "ograniczenia do minimum kontaktów międzyludzkich".

W niedzielne popołudnie w szpitalach przebywało z powodu SARS-CoV-2 łącznie 315 osób, czyli najwięcej od początku epidemii. Podczas ostatnich 24 godzin przybyło 126 pacjentów. Od ponad tygodnia systematycznie rośnie też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii. W niedzielę odnotowano najwyższy bilans - łącznie 491 pacjentów.

Koronawirus w Portugalii Reuters

Sytuacja w Niemczech

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 10 864 do łącznej liczby 929 133. Zmarło 90 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 14 112 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych imienia Roberta Kocha (RKI).

Największe dobowe przyrosty zakażeń notuje się w Bawarii, a także w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.

Koronawirus w Niemczech ALEXANDER BECHER/PAP/EPA

Wprowadzony 2 listopada częściowy lockdown nieznacznie poprawił sytuację epidemiczną w Niemczech. Na wprowadzenie dalszych obostrzeń nie chcą się godzić kraje związkowe obawiające się pogorszenia sytuacji ekonomiczno-społecznej.

W różnych miastach Niemiec dochodzi systematycznie do demonstracji przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w związku z pandemią COVID-19.

Demonstracja przeciwników obostrzeń związanych z koronawirusem w Niemczech ALEXANDER BECHER/PAP/EPA

Spadek zakażeń w Wielkiej Brytanii i we Włoszech

Tendencja zniżkowa w liczbie zakażen panuje w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby wykryto 18 662 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 398 kolejnych zgonów - poinformował w niedzielę po południu brytyjski rząd. To najniższa liczba nowych zakażeń od pięciu tygodni, a także trzeci przypadek w ciągu ostatnich pięciu dni, by liczba nowych zakażeń była niższa niż 20 tysięcy.

Od najwyższych wskazań zarejestrowanych 12 listopada niedzielny bilans jest niższy o 14,8 tysiąca. W efekcie niższe niż w poprzednich dniach są także bilanse z poszczególnych części kraju: w Anglii wykryto 16 668 nowych zakażeń, w Szkocji - 844, w Walii - 808, a w Irlandii Północnej - 342.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters

Sześć tysięcy mniej zakażeń we Włoszech

Powody do nieco większego optymizmu pod tym względem mają też Włosi. Minionej doby we Włoszech zarejestrowano 28 337 nowych przypadków koronawirusa - o sześć tysięcy mniej osób niż dzień wcześniej. 562 osoby zmarły. Dane te uzyskano na podstawie 188 tysięcy testów.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych COVID-19 listę otwierają USA. Na drugiej i trzeciej pozycji są Brazylia oraz Indie.

Autor:lukl//now

Źródło: tvn24.pl, PAP