"Jeśli zaraza dotknęła ziemi, na której się znajdujecie, nie opuszczajcie jej"

Jak chować zwłoki zakażonych skoro islam nie pozwala na kremację? Czy zakazać pielgrzymek do Mekki? Czy wierni powinni gromadzić się na modlitwy w meczetach? - to pytania, które stawia świat muzułmański wobec pandemii koronawirusa.

Odpowiedzi na pytania o kwestie kremacji, pielgrzymek czy zgromadzeń w związku z zakażeniami koronawirusem zmieniają się w zależności od kraju, ale zarówno szyici jak sunnici - z pewnymi różnicami - są zgodni co do tego, że należy przestrzegać zasad islamu pod warunkiem, że nie szkodzi to życiu i zdrowiu.