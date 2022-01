Francja bliżej paszportu szczepionkowego, Dania znosi restrykcje. Niemcy "czekają bardzo trudne tygodnie"

- Czekają nas w Niemczech bardzo trudne tygodnie - powiedział niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach gazecie "Bild am Sonntag". - Sytuacja w szpitalach znowu się pogorszy. W zależności od rozwoju sytuacji, niedobór może wystąpić nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale także na zwykłych oddziałach - twierdzi szef resortu. W tej chwili chorują głównie ludzie młodsi, którzy mają dużo kontaktów. Jeżeli zakażeniu ulegną osoby starsze, liczba przyjęć do szpitala ponownie wzrośnie - dodał.

Dania. Otwarte kina, teatry, parki rozrywki

Duński rząd zapowiada dalsze luzowanie restrykcji sanitarnych na koniec stycznia. Do tego czasu zamknięte pozostaną kasyna i kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godz. 22.

Francja. Paszport szczepionkowy uprawniający do korzystania z restauracji

Ustawa została przyjęta stosunkiem głosów 215 za do 58 przeciw; 7 deputowanych wstrzymało się. Socjalistyczni posłowie zapowiedzieli wysłanie tekstu ustawy do Rady Konstytucyjnej, co odłoży jej ogłoszenie o kilka dni. To koniec długiej i gorącej debaty parlamentarnej nad ustawą o "wzmocnieniu narzędzi zarządzania kryzysem zdrowotnym i modyfikacji kodeksu zdrowia publicznego", która ustanawia paszport sanitarny.

Po wejściu w życie nowego aktu prawnego paszport sanitarny zostanie zastąpiony przez paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów czy dalekobieżnego transportu publicznego. Oznacza to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa już nie wystarczy we Francji, aby mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej i do takich usług.