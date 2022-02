Koronawirus na świecie. Najwyższe liczby zakażeń w Rumunii i Niemczech

Z początkiem lutego w Finlandii uchylono część ograniczeń wprowadzonych w okresie świąteczno-noworocznym w obawie przed wariantem koronawirusa omikron. Rząd zapowiedział zniesienie wszystkich restrykcji do końca miesiąca. We wtorek wszedł w życie obowiązek szczepień dla personelu pracującego z grupami ryzyka.

Na szczeblu ogólnokrajowym zniesione zostały kontrole graniczne dla przyjezdnych z krajów Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Wcześniej Finlandia, jako jeden z niewielu krajów, utrzymywała kontrole przez długi czas - od wiosny 2020 do lata 2021 roku.

Wchodzący w życie 1 lutego wymóg pełnego zaszczepienia personelu medycznego oraz osób pracujących z grupami ryzyka nie oznacza, że osoby niezaszczepione będzie można zwalniać z pracy. Pracodawca będzie mógł jednak takich opiekunów przesunąć do pracy w innym dziale lub wyznaczyć inne zadania.

Największa od początku pandemii liczba zakażeń w Rumunii

W Rumunii , drugim najsłabiej zaszczepionym państwie w Unii Europejskiej, ostatniej doby odnotowano największą od początku pandemii liczbę zakażeń koronawirusem - poinformowały we wtorek władze. Zarejestrowano 40 018 infekcji SARS-CoV-2 - wynika z danych rumuńskiego rządu.

Jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Rumunia obecnie zmaga się z najpoważniejszą falą zakażeń koronawirusem. Z powodu infekcji SARS-CoV-2 w poniedziałek na oddziałach intensywnej terapii przebywało tam ponad 900 pacjentów, z których 84 proc. to osoby niezaszczepione - wskazują oficjalne rumuńskie dane.

Od wtorku wszyscy podróżni zaszczepieni przeciw COVID-19 , ozdrowieńcy, bądź posiadający negatywny wynik testu na koronawirusa przybywający do Rumunii są zwolnieni z kwarantanny - podaje Reuters.

Pół miliona Holendrów traci przepustkę covidową

Ponad pół miliona mieszkańców Holandii straci w pierwszych dniach lutego przepustkę sanitarną - poinformował minister zdrowia Ernst Kuipers. Jest to związane z tym, że w przypadku tych osób mija ważność szczepień przeciw COVID-19, a nie otrzymały one dawki przypominającej, która wydłuża ważność dokumentu.

Resort zdecydował niedawno o skróceniu ważności świadectwa szczepień i rekonwalescencji. Ważność statusu ozdrowieńca została skrócona z 365 do 180 dni, natomiast ważność szczepień z 365 do 270 dni. Dla tych, którzy otrzymali zastrzyk wzmacniający, obowiązuje na razie nieograniczony termin.

Brak przepustki oznacza, iż niedługo 540 tysięcy Holendrów nie będzie mogło zjeść w restauracji, pójść do kina lub odwiedzić muzeum. Do tego jest bowiem niezbędny bilet koronowy w postaci kodu QR.

Najwyższa od początku pandemii liczba zakażeń w Niemczech

Po raz kolejny w poniedziałek wieczorem dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice niemieckich miast, by zaprotestować przeciwko działaniom władz w związku z pandemią. Protesty antyszczepionkowe i antyobostrzeniowe przebiegały w większości pokojowo, ale nie obeszło się bez incydentów. Kilka osób zostało rannych.

Podczas demonstracji w Regensburgu 26-letni mężczyzna doznał ciężkich obrażeń głowy - poinformowała policja. Ponadto, na obrzeżach manifestacji doszło do starcia dwóch grup, w wyniku którego kilka osób zostało rannych. 23-letnia kobieta poturbowała policjanta, kopiąc go i bijąc.

Stowarzyszenie laboratoriów medycznych (ALM), do którego należy około 90 procent wszystkich laboratoriów, ogłosiło we wtorek, że w zeszłym tygodniu stwierdzono w Niemczech ponad milion pozytywnych wyników testów PCR. To nowy najwyższy wynik od początku pandemii - pisze portal RND.