FDA dopuszcza do użytku Paxlovid, pierwszy lek na COVID-19

Opracowany przez koncern Pfizera lek Paxlovid przeciw COVID-19 został dopuszczony do użytku w trybie nadzwyczajnym. Jak informuje FDA, "lek w postaci doustnych pigułek wykazuje 88-procentową skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji i śmierci u szczególnie narażonych osób, które zaczęły kurację w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów".

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła w środę w trybie nadzwyczajnym do użytku Paxlovid, opracowany przez koncern Pfizer lek przeciw COVID-19. Jest to pierwszy dopuszczony w USA lek antycovidowy, ma postać doustnych pigułek.

FDA: Paxlovid to nie zamiennik szczepionki

Jak podała w komunikacie FDA, lek został dopuszczony do stosowania u pacjentów w początkowym stadium choroby i nie jest przeznaczony dla osób hospitalizowanych, czy jako środek zapobiegawczy lub zamiennik szczepionki.

- Dzisiejsza decyzja wprowadza pierwszy lek na COVID-19 w formie doustnej pigułki. To ważny krok naprzód w walce z pandemią - powiedziała Patrizia Cavazzoni, dyrektor FDA ds. badań nad lekami. - Daje nam to nowe narzędzie do walki z COVID-19 w kluczowym momencie, kiedy pojawiają się nowe warianty - dodała.