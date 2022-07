Naukowcy: eksperymentalna guma do żucia może pomóc w zmniejszeniu transmisji wirusa SARS-CoV-2

Badania międzynarodowego zespołu naukowców wskazały, że eksperymentalna guma do żucia może zmniejszać zawartość cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 w ślinie. Guma ma "wiązać" i unieruchamiać wirusa, co może pomóc w zmniejszeniu jego transmisji. Zdaniem badaczy, preparat działa także w przypadku infekcji wariantami delta i omikron. Autorzy badania przygotowują się teraz do fazy testów klinicznych.

Wirus powodujący COVID-19 transmitowany jest najczęściej drogą kropelkową przez kichnięcia i kaszlnięcia. Badania wskazują, że SARS-CoV-2 znacznie chętniej przenosi się tym drugim kanałem - transmisja "ustna" jest o 3-5 rzędów wielkości większa niż ta "nosowa". Właśnie to zainspirowało badaczy z Uniwersytetu Pensylwanii do opracowania "antywirusowej gumy".

Roślinna "pułapka"

Działanie eksperymentalnej gumy do żucia opiera się na wykorzystaniu białek wiążących wirusy: CTB-ACE2 i FRIL. Pochodziły one ze źródeł roślinnych: zmodyfikowanych komórek chloroplastów pozyskanych z liści sałaty oraz lektyny wspięgi pospolitej. Do produkcji gumy wykorzystane zostały sproszkowane, liofilizowane części roślin, uzupełnione substancjami bazowymi, słodzikami i gumą arabską.

Pierwsze badanie skuteczności gumy zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na ślinie osób zarażonych wariantem delta i omikron. Zgodnie z przewidywaniami naukowców, cząsteczki wirusa zostały unieruchomione przez białka wiążące, a zawartość SARS-CoV-2 w ślinie wyraźnie zmalała. W przypadku CTB-ACE2 efekt ten zaobserwowany został jedynie w połączeniu z wirusem wywołującym COVID-19, ale guma zawierająca FRIL wykazywała podobne zdolności w przypadku wirusów grypy H1N1, H3N2 oraz ludzkiego koronawirusa HCoV-OC43.

Czas na testy kliniczne

Próby dostarczania białek terapeutycznych, takich jak insulina, za pomocą gumy do żucia jak dotąd się nie powiodły - połknięte białka ulegają degradacji w układzie pokarmowym. Naukowcy argumentują jednak, że w przypadku gumy wiążącej SARS-CoV-2 jest to nieistotne, ponieważ jej działanie ogranicza się do jamy ustnej. Na dodatek białka produkowane w roślinach wykazały stabilność w gumie podczas produkcji w wysokiej temperaturze i długotrwałego przechowywania w temperaturze otoczenia.

Autorzy badania przygotowują się właśnie do fazy testów klinicznych. Guma zostanie podana pacjentom cierpiącym na COVID-19, zarówno tym zarażonym wariantem delta, jak i omikron. Uczestnicy będą żuli po cztery tabletki gumy dziennie przez cztery dni - część grupy testowej otrzyma CTB-ACE2 z sałaty, a reszta - "fasolową" FRIL.

Autor:as/dd

Źródło: PAP, Daniell et al. (2022), Daniell et al. (2021), Reuters