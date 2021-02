"Ekstremalnie ważna wizyta". Eksperci WHO na targu w Wuhanie

Targ żywności w chińskim mieście Wuhan, na którym sprzedawano również żywe dzikie zwierzęta, zamknięty jest od stycznia 2020 roku. Nie przeszkodziło to jednak naukowcom z międzynarodowego zespołu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odwiedzić go w niedzielę w eskorcie policji.

Eksperci nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, których policja starała się trzymać na odległość. Jedyne informacje, jakimi podzielili się członkowie misji WHO, to wpisy na Twitterze. Peter Daszak, jeden z ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, napisał, że była to "ekstremalnie ważna wizyta", a zespół "spotkał się z kluczowymi osobami na obydwu targach i zadał pytania, aby móc lepiej zrozumieć czynniki, które pozwoliły na pojawienie się COVID-19".

Teza o importowaniu wirusa do Chin

Agencja AFP przypomina, że zadanie misji ekspertów jest dla Pekinu kwestią bardzo wrażliwą politycznie, bowiem rząd i państwowe media starają się propagować tezę, iż targ w Wuhanie nie był epicentrum epidemii, a oficjalna narracja kwestionuje w ogóle fakt, że do jej wybuchu doszło w Chinach.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia na targu w Wuhanie Roman Pilipey/EPA/PAP

Coraz częściej państwowe chińskie media powtarzają, że do Wuhan wirus mógł zostać importowany, a źródłem zakażenia były na przykład mrożonki.

Tezę taką powtarza między innymi dziennik "Global Times", który w niedzielę napisał: "możliwość, że koronawirus pojawił się w produktach sieci [sprzedającej - przyp. red.] mrożonki w Wuhan (...) nie może być wykluczona".

Odwiedzili również szpital, który jako pierwszy walczył z koronawirusem

Pekin, któremu społeczność międzynarodowa zarzuca, że zwlekał z poinformowaniem WHO o wybuchu epidemii, a także, że ukrywał ją w początkowej fazie, kładzie nacisk w oficjalnych komunikatach na to, iż władze zdołały opanować w kraju rozprzestrzenianie się wirusa, podczas gdy za granicą czyni on spustoszenie.

W sobotę, pod eskortą policji i z dala od dziennikarzy, eksperci udali się do szpitala Jinyintan, gdzie trafili pierwsi pacjenci z objawami nieznanego jeszcze wówczas wirusa.

Eksperci przybyli do Chin 14 stycznia, ale musieli najpierw przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę, którą zakończyli w czwartek. Misja w Chinach od początku borykała się z problemami natury politycznej i została opóźniona w związku z początkowym brakiem zgody na wjazd do ChRL.

Oficjalne dane dotyczące zakażeń

Również w niedzielę chińska Krajowa Komisja Zdrowia poinformowała, że od 1 do 30 stycznia w kraju wykryto 2016 nowych zakażeń koronawirusem. Do bilansu tego nie wliczono 435 infekcji stwierdzonych u osób przyjeżdżających z zagranicy.

Jak wskazuje Associated Press, jest to najwyższy w Chinach przyrost zakażeń w takim okresie od pierwszej fali koronawirusa. W styczniu według oficjalnych danych zmarły też na COVID-19 dwie osoby. Większość nowych zakażeń wykryto w północnej prowincji Hebei (900 przypadków). W Pekinie, położonym w Hebei mieście wydzielonym, zdiagnozowano w styczniu 45 infekcji.

Autor:lukl//now

Źródło: tvn24.pl, PAP