Eksperci WHO nie mogą zbadać pochodzenia koronawirusa. "Jestem bardzo rozczarowany"

Jestem bardzo rozczarowany tym, iż Chiny nadal nie udzieliły zezwolenia międzynarodowej misji badającej genezę koronawirusa na wjazd do tego kraju - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO chciałaby wysłać do Chin naukowców, ktorzy mieliby zająć się badaniem pochodzenia wirusa SARS-CoV-2.

- Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że chińskie władze nadal nie wydały zezwoleń koniecznych, aby ta ekipa wjechała do Chin - oznajmił dziennikarzom we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Jestem bardzo rozczarowany tą informacją, zważywszy, że dwóch członków [misji - przyp. red.] już udało się w podróż, a pozostali otrzymali w ostatniej chwili informację, że nie mogą wyjechać - dodał.

Tedros zapewnił, że rozmawiał z wysokiej rangi chińskimi urzędnikami, którym "jasno zasygnalizował, że misja ta jest priorytetem dla WHO".

Chiny nadal nie udzieliły zezwolenia międzynarodowej misji badającej genezę koronawirusa na wjazd do tego kraju WU HONG/PAP/EPA

"Mamy nadzieję, że jest to tylko kwestia logistyki i biurokracji"

Dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Michael Ryan wyjaśnił, że problem stanowią wizy do Chin. - Mamy nadzieję, że jest to tylko kwestia logistyki i biurokracji, którą możemy szybko rozwiązać - ocenił. W połowie grudnia 2020 roku Reuters podał, powołując się na dyplomatów, że międzynarodowa misja pod egidą WHO uda się na początku stycznia do Chin, by zbadać genezę koronawirusa.

Pekin poinformował WHO o pierwszych przypadkach zapalenia płuc w Wuhanie, którego przyczyn nie udało się ustalić, 31 grudnia 2019 roku, a następnie władze zamknęły targ w tym mieście, który - jak sądzono - był epicentrum zakażeń. Stany Zjednoczone, które oskarżyły Pekin o ukrywanie skali zakażeń nowym wirusem, zażądały przeprowadzenia pod auspicjami WHO transparentnego śledztwa w tej sprawie.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus Reuters

Ministrowie zdrowia wielu krajów zaapelowali w maju 2020 roku do WHO o wykrycie źródła wirusa oraz ustalenie, w jaki sposób przekroczył on barierę gatunkową i zaatakował ludzi. Grupa, która ma liczyć od 12 do 15 ekspertów z różnych krajów, powinna udać się do Wuhanu, gdzie chińscy naukowcy przygotowali do przebadania próbki pobrane zarówno od ludzi, jak i zwierząt.

"Nie ma żadnych faktów wskazujących na to, że wirus mógł być stworzony przez człowieka"

Główny ekspert WHO do spraw chorób zwierząt Peter Ben Embarek powiedział w listopadzie, że członkowie misji będą przeprowadzać wywiady z osobami, które pracowały na targu w Wuhanie, aby ustalić, w jaki sposób zostały zakażone koronawirusem.

- Nie ma żadnych faktów wskazujących na to, że wirus mógł być stworzony przez człowieka - podkreślił Embarek. Chińskie media państwowe starały się propagować informację, że koronawirus powstał za granicą i został jedynie wykryty w Wuhanie. Dowodem na potwierdzenie takiej tezy miała być obecność koronawirusa w zamrożonej, importowanej żywności.

Autor:asty//now

Źródło: PAP