Eksperci ostrzegają: "fałszywe poczucie bezpieczeństwa" może osłabić tempo szczepień

Wzrost liczby hospitalizacji

Według danych zgromadzonych przez niezależną fundację naukową Gimbe, w ciągu tygodnia do 4 października liczba przyjęć do szpitala z objawami COVID-19 zwiększyła się we Włoszech w porównaniu z okresem wcześniejszych siedmiu dni o prawie 32 procent, a liczba przyjęć na oddział intensywnej terapii o około 21 procent. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii odnotowano 45-procentowy wzrost hospitalizacji z powodu koronawirusa.

"Fałszywe poczucie bezpieczeństwa"

Na to "fałszywe poczucie bezpieczeństwa" zwróciła uwagę w rozmowie z CNN specjalistka medycyny farmaceutycznej Penny Ward, doktorantka w King's College London. Podobnie sprawę skomentował Adam Finn, przewodniczący grupy ekspertów doradzającej WHO w sprawie szczepień w Europie. Jego zdaniem w społeczeństwach europejskich "występuje pewne samozadowolenie związane tym, że wydaje się, iż życie wróciło do normy, przynajmniej w odniesieniu do COVID-19". - A ludzie mają teraz inne zmartwienia finansowe i związane z wojną - dodał.