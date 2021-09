Dyrektor Moderny: w drugiej połowie przyszłego roku świat powinien wrócić do normalności

Stephane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna, twierdzi, że do połowy 2022 roku szczepionka przeciw COVID-19 powinna być dostępna dla wszystkich ludzi na świecie. W rozmowie z dziennikiem "Neue Zuercher Zeitung" dodał, że w drugiej połowie przyszłego roku świat powinien wrócić do normalności.

Biorąc pod uwagę jak przez ostatnie pół roku rosły moce produkcyjne, to do połowy 2022 roku na świecie powinno być dostępnych wystarczająco wiele dawek, by zaszczepić każdego człowieka - zaznaczył Stephane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna w rozmowie z "Neue Zuercher Zeitung".