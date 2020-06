Chora na COVID-19 pierwsza dama Ukrainy w szpitalu. "Zapalenie płuc o średnio ciężkim przebiegu"

Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano COVID-19, trafiła we wtorek do szpitala. Biuro prezydenta podkreśliło, że pierwsza dama jest odizolowana i znajduje się pod obserwacją lekarzy. To kolejna osoba ze światowego kręgu polityków i rządzących elit, którą dotknął koronawirus. Na COVID-19 chorowali już między innymi premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy szef rosyjskiego rządu Michaił Miszustin.