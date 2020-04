Zmarł zakażony chłopiec z plemienia Janomamów. "Grupa najbardziej narażona na wpływ COVID-19"

"Należą do grupy najbardziej narażonej na wpływ COVID-19"

Brak środków czystości i opieki zdrowotnej

Koronawirus jest tym bardziej niebezpieczny dla rdzennej ludności, że wiele społeczności nie ma dostępu do środków dezynfekujących, mydła czy nawet bieżącej wody, nie wspominając o maseczkach, rękawiczkach czy dostępie do opieki zdrowotnej. Co więcej, Indianie często mieszkają ze sobą skupieni licznie na niewielkim obszarze, dzielą naczynia, z których jedzą i piją. To wszystko czynniki, które ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.