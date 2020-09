Ciche ofiary COVID-19. "Dekady postępu mogą być zaprzepaszczone"

Śmiertelność wśród najmłodszych dzieci w ostatnich latach spadła o ponad połowę. Tak było do czasu pandemii, ale od kiedy pojawił się koronawirus, te dane zdecydowanie pogorszyły się. - Według badania UNICEF, w którym wzięło udział ponad 100 państw, trzy czwarte z nich zgłosiło zakłócenia w dostępie do opieki medycznej – informuje Monika Kacprzak z UNICEF. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dzieci to ciche ofiary pandemii. - Obawiamy się, że dekady postępu mogą być zaprzepaszczone – mówi Monika Kacprzak z UNICEF. Opiekę medyczną nad najmłodszymi na całym świecie zakłócił wirus. Uniemożliwił transport, zamknął wiele placówek medycznych, przerwał edukację rodziców, a systemy ochrony zdrowia naraził na ogromne problemy finansowe.

Kiedy dzieciom odmawia się dostępu do usług medycznych z powodu przeciążenia systemu, a kobiety boją się rodzić w szpitalu z obawy przed infekcją, one również mogą stać się ofiarami COVID-19.

Jeszcze do ubiegłego roku śmiertelność najmłodszych dzieci stale spadała. I o ile w latach 90. każdego roku na świecie umierało ponad 12 milionów dzieci poniżej piątego roku życia - w roku 2019 już pięć milionów. I choć to nadal o 5 milionów za dużo, są to najlepsze wyniki od 30 lat. Ostatnie miesiące przynoszą jednak odwrotną tendencję.