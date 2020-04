Zamienia koronę na szpitalny fartuch. Miss Anglii wraca do kraju, by walczyć z koronawirusem

Miss Anglii 2019 roku Bhasha Mukherjee zdejmuje koronę królowej piękności i zakłada lekarski fartuch - dobrowolnie chce wrócić do pracy w szpitalu w mieście Boston, na wschodzie Wielkiej Brytanii.

Miss Anglii Bhasha Mukherjee wraca do pracy w szpitalu

"Chciałam być jedną z osób, które niosą pomoc"

- Chciałam wrócić do domu. Wrócić od razu do pracy. Pomyślałam, że w jakimś celu zdobyłam wykształcenie lekarskie, że najlepiej byłoby wziąć udział w działaniach tego sektora - mówi kobieta, która w wieku 9 lat wyjechała z Indii do Wielkiej Brytanii.