Bank Światowy przekaże dwa miliardy dolarów na walkę z COVID-19

Dyrektor zarządzający Banku Światowego Axel van Trotsenburg powiedział w piątek, że instytucja przeznaczy do końca kwietnia dwa miliardy dolarów na sfinansowanie szczepień przeciwko COVID-19 w około 40 krajach rozwijających się. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że istniejące szczepionki mogą stać się nieskuteczne, jeśli wirus nadal będzie rozprzestrzeniał się i mutował.

Bank Światowy chce przeznaczyć dwa miliardy dolarów na sfinansowanie szczepień przeciwko COVID-19 w około 40 krajach rozwijających się - przekazał w piątek dyrektor zarządzający instytucji Axel van Trotsenburg. To część puli około 12 miliardów dolarów, którą Bank Światowy udostępnił w całości na rozwój, dystrybucję i produkcję szczepionek w krajach o niskim i średnim dochodzie.

"Nawet kraje, które mają duży dostęp do szczepionek, nie będą bezpieczne"

WHO ostrzega jednak, że walka z koronawirusem może zostać przegrana, jeśli tempo szczepień w krajach rozwijających się nie przyspieszy. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w piątek, że istniejące szczepionki mogą stać się nieskuteczne, jeśli wirus nadal będzie rozprzestrzeniał się i mutował. - Nawet te kraje, które mają duży dostęp do szczepionek, nie będą bezpieczne, ponieważ mogą pojawić się nowe warianty, odporne na obecnie istniejące szczepionki - ocenił.

Tedros wezwał do większej woli politycznej, aby zwiększyć produkcję szczepionek i dzielić się nimi, w tym poprzez wstrzymane zrzeczenie się praw własności intelektualnej do szczepionek, co Światowa Organizacja Handlu (WTO) dopuszcza w sytuacjach kryzysowych.