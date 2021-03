"Nasze dane mogą stanowić podstawę decyzji o kolejności szczepień i opowiadać się za szczepieniem ozdrowieńców"

Jak długo może trwać odporność ozdrowieńców COVID-19? Do tej pory wielu lekarzy twierdziło, że duży poziom przeciwciał w organizmie może chronić przed chorobą nawet kilka miesięcy. Brytyjskie czasopismo naukowe "The Lancet" publikuje najnowsze badania. Wyniki są zaskakujące. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Odporność ozdrowieńców nie spada z biegiem czasu, ale jest dużo niższa u seniorów - wynika z nowych badań, opublikowanych na łamach brytyjskiego czasopisma naukowego "The Lancet". - Badanie pokazuje, że jednak odpowiedź immunologiczna po kontakcie z SARS-CoV-2 będzie gorsza u pacjentów starszych - wyjaśnia prof. Maria Gańczak, epidemiolog Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Pod lupą znaleźli się mieszkańcy Danii. Tam do końca ubiegłego roku wykonano ponad 10 milionów testów antygenowych. Naukowcy przyglądali się półmilionowej grupie Duńczyków, sprawdzali przypadki zakażeń i ponownych zakażeń w czasie dwóch fal epidemii COVID-19. - Wśród osób, które uległy ponownemu zakażeniu w drugiej fali, większość to byli ludzie po 65. roku życia, a zjawisko to było bardzo rzadkie u osób młodszych - zwraca uwagę dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.