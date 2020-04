Ani Rosja ani Chiny nie maja tradycji otwartości, ale będą próbowały wykorzystywać moment pandemii, żeby skorzystać na swojej propagandzie - mówiła w "Faktach po Faktach" publicystka "The Atlantic", laureatka nagrody Pulitzera Anne Applebaum. Przestrzegła także przed nadmiernym izolowaniem się krajów. - To jest pandemia globalna i globalne będą rozwiązania. Nie sądzę, żeby zamykano granice przed szczepionką - powiedziała.

Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się prawdopodobnie w grudniu w chińskiej prowizji Hubei, w ciągu kilku miesięcy opanowała cały świat. Niemal we wszystkich państwach koronawirusem zakaziło się już 167700 ludzi, a ponad 100 tysięcy zmarło.

"Ani Rosja ani Chiny nie maja tradycji otwartości"

Pytana o sytuację geopolityczną w czasie i po pandemii COVID-19 publicystka "The Atlantic", laureatka nagrody Pulitzera Anne Applebaum powiedziała w "Faktach po Faktach", że na obecnym kryzysie próbują skorzystać Rosja i Chiny. – Robią propagandę, popróbują wysyłać maseczki na cały świat, żeby udowodnić, że są lepsi – zauważyła.

Według Applebaum, w walce z pandemią konieczna jest otwartość. - Musimy wiedzieć jak najwięcej. Te kraje, co do których wiemy więcej, będą szybciej z tego wychodzić – tłumaczyła.

"To jest pandemia globalna i globalne będą rozwiązania"

Anne Applebaum zaytana została także o to, jak w kryzysie radzi sobie Europa. - Unia Europejska i Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za służbę zdrowia. Unia ma różne konkretne odpowiedzialności, ale to nie jest jedna z nich. Nie jest napisane, że Unia ma grać rolę w czasie pandemii. To jest pod kontrolą państw narodowych – tłumaczyła.