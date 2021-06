Z "bardzo wysokiego" do "wysokiego". USA obniżyły poziom zagrożenia epidemicznego dla 61 krajów, w tym Polski

Amerykańskie Centra Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) obniżyły w poniedziałek kategorię zagrożenia epidemicznego dla 61 krajów - podał Reuters. W tej grupie znalazły się Polska i większość krajów Unii Europejskiej. Dokonano zmiany klasyfikacji z najwyższego poziomu 4, czyli "bardzo wysokiego", do poziomu 3, czyli "wysokiego". Oznacza to, że podróże do tych krajów są odradzane tylko dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 osób.

Nowe kryteria oceny ryzyka epidemicznego

Zmiana klasyfikacji to konsekwencja zmiany przyjętych przez CDC kryteriów. Wcześniej najwyższym ostrzeżeniem klasyfikowano te kraje, gdzie średnia liczba nowych infekcji koronawirusem wynosiła 100 na 100 tysięcy mieszkańców, teraz liczba ta wynosi 500. Porady dla podróżujących do krajów oznaczonych trzecim poziomem zagrożenia brzmią: "Upewnij się, że jesteś w pełni zaszczepiony przed podróżami do tych miejsc. Niezaszczepieni podróżni powinni unikać zbędnych podróży do tych miejsc".