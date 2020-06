Amerykański generał: Chiny wykorzystują epidemię do zwiększenia aktywności morskiej

Zdaniem dowódcy sił USA w Japonii, Chiny wykorzystują koronawirusa jako przykrywkę do forsowania roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Czynią to, jak powiedział, poprzez gwałtowny wzrost aktywności morskiej mającej na celu zastraszenie innych krajów, które zgłaszają roszczenia do tych wód.