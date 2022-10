Eksperci ostrzegają przed "twindemią", czyli podwójnym zakażeniem. "Wysoki wskaźnik szczepień jest ważny"

W zeszłym roku przypadków grypy było mniej, niż się spodziewano. - Prognozy dotyczące grypy są na ogół trudne, a przebieg sezonu grypowego zależy od wielu różnych czynników – wyjaśnia ekspert z RKI. Nie jest też jasne, jak w nadchodzących miesiącach rozprzestrzeni się koronawirus – zależeć może to m.in. od tego, który wariant SARS-CoV-2 okaże się dominujący i jakie będzie miał właściwości.

Wskaźnik szczepień przeciw grypie "w Niemczech pozostaje zbyt niski"

"W Niemczech pozostaje on zbyt niski we wszystkich grupach wiekowych. Celem Unii Europejskiej jest 75 procent zaszczepiopnych wśród osób starszych" – przypomina portal RND. Jak podaje zaś RKI, w Niemczech tylko 47 proc. osób powyżej 60. roku życia zostało zaszczepionych w minionym sezonie 2020/2021.

Niemal co piąty Niemiec wcale się nie zaszczepił przeciw COVID-19

Jeśli chodzi o szczepienia przeciw koronawirusowi, to większość Niemców (ok. 62 proc.) otrzymała co najmniej jedną dawkę przypominającą.