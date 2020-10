Chcieli przetestować wszystkich mieszkańców, zabrakło lekarzy

Premier wzywa lekarzy, przypomina o wynagrodzeniu

Matovicz potwierdził, że w punktach brakuje 40 procent medyków. Wezwał też lekarzy, aby jeszcze w piątek zgłosili się do pomocy. Przypomniał, że za pracę przy odbieraniu próbek przez dwa dni można otrzymać od 700 do 1100 euro i podkreślił, że ogólnokrajowe testy są sposobem na uniknięcie pełnego lockdownu kraju.

Plany ogólnonarodowej akcji

Bezpłatne testy na koronawirusa miały objąć wszystkich mieszkańców Słowacji oraz znajdujących się na jej terenie cudzoziemców. Planowano przeprowadzić je w godzinach od 7 rano do 22 w sobotę i niedzielę. Miało powstać około 5 tysięcy miejsc pobrań, ale - jak informowano jeszcze we wtorek - pełne składy personelu realizującego testy skompletowano dla 4901. Między innymi z tego powodu zdecydowano o skróceniu testów z pierwotnie planowanych piątku, soboty i niedzieli, tylko do soboty i niedzieli. W testach mieli uczestniczyć dorośli mieszkańcy Słowacji, z wyjątkiem tych, którzy w ciągu ostatnich 90 dni mieli potwierdzone zakażenie koronawirusem lub ci, którzy mają przeciwskazania medyczne. Sam udział miał być dobrowolny, ale tylko osoby z wynikiem negatywnym będą mogły skorzystać z pewnych wyjątków od znaczącego ograniczenia prawa do wychodzenia z domów, które obowiązuje od soboty do najbliższej niedzieli. Ograniczenia najprawdopodobniej zostaną jeszcze przedłużone na pierwszy tydzień listopada.